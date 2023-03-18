Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов: «Надо спокойно работать с мячом на половине поля соперника, и тогда результат придёт»

18 Марта 2023 • 16:27 Комментировать
Факел
1:0
Сочи
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Безвыигрышная серия «Факела» длится уже 10 матчей. Сегодня «Факел» будет играть на победу?

- «Факел» всегда старается играть на победу. Вопрос в том, что всегда надо учитывать силу соперника. Конечно, мы будем стараться играть агрессивно, играть в атаку. Но  посмотрим, что получится.

- За счет каких качеств «Факел» сегодня может победить «Сочи»?

- К нашему желанию и самоотдаче сегодня нужно добавить качество игры в атаке, надо спокойно работать с мячом на половине поля  соперника. И тогда результат придет.

- Вопросы по составу. Городовой сейчас на скамейке. Это следствие ошибки в первом голе в матче со «Спартаком»?

- Да нет, конечно, у нас конкуренция. Кто на данный момент лучше готов к игре, тот и играет.

- Сегодня на скамейке также оказался капитан команды Руслан Магаль, с чем это связано?

- То же самое. Мы каждый день видим ребят на тренировках и знаем их текущее состояние, кто наиболее готов к матчу психологически и физически, тот и выходит играть.

- Сегодня отсутствует Хызыр Аппаев, у него дисквалификация. Также нет Кирилла Сусслова, но Аппаев - определяющая фигура в атаке. Как сегодня «Факел» будет стараться заменить его? Кто-то будет стараться выполнять его функции, или игра «Факела» будет другой?

Реклама


- Понятно, что Хызыр - лидер нашей атаки, он дает агрессию, скорость, но у нас есть ребята в команде, которые тоже обладают высоким мастерством. Посмотрим, у нас есть план на игру, главное его реализовать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
3.35 3.80 2.09
Видео
Окончен
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
2.65 3.60 2.65
Видео
53 мин
Факел Факел
Сочи Сочи
1
0
3.15 3.55 2.28
Видео
18.03.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.23 3.65 3.15
Видео
19.03.23 в 14:00
Химки Химки
Ростов Ростов
3.85 3.65 1.98
Видео
19.03.23 в 16:30
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.01 3.50 3.90
Видео
19.03.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
1.65 4.10 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
17:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» поставило крест на рекордной серии «Урала» - видео видео
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты ЦСКА напутствовали игроков на матч с «Зенитом» видео
17:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Карпин разбирается в футболе, поэтому вызвал Тюкавина в сборную
17:11 · Россия. Премьер-лига
​В составе «Сочи» произошли две замены ещё до матча
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Факел» повёл в матче с «Сочи», реализовав пенальти
17:08 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: «Очень много работали и выиграли»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не считает поражение «Спартака» от «Оренбурга» неожиданным результатом
17:05 · Россия. Первая лига
«Родина» дожала «СКА-Хабаровск», продлив серию поражений соперника
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко пропустит матч с «Зенитом» из-за красной карточки
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Оренбург» проявил больше настроя на игру»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Какой там «Зенит», они «Оренбург» не могут обыграть...»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Нобоа в атаке сложно заменить, но есть ребята, которые постараются закрыть эту проблему»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Надо спокойно работать с мячом на половине поля соперника, и тогда результат придёт»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов: «Чемпионская гонка закончилась»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака»
Все новости
Рекомендуем