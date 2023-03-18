Пятибратов: «Надо спокойно работать с мячом на половине поля соперника, и тогда результат придёт»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Безвыигрышная серия «Факела» длится уже 10 матчей. Сегодня «Факел» будет играть на победу?

- «Факел» всегда старается играть на победу. Вопрос в том, что всегда надо учитывать силу соперника. Конечно, мы будем стараться играть агрессивно, играть в атаку. Но посмотрим, что получится.

- За счет каких качеств «Факел» сегодня может победить «Сочи»?

- К нашему желанию и самоотдаче сегодня нужно добавить качество игры в атаке, надо спокойно работать с мячом на половине поля соперника. И тогда результат придет.

- Вопросы по составу. Городовой сейчас на скамейке. Это следствие ошибки в первом голе в матче со «Спартаком»?

- Да нет, конечно, у нас конкуренция. Кто на данный момент лучше готов к игре, тот и играет.

- Сегодня на скамейке также оказался капитан команды Руслан Магаль, с чем это связано?

- То же самое. Мы каждый день видим ребят на тренировках и знаем их текущее состояние, кто наиболее готов к матчу психологически и физически, тот и выходит играть.

- Сегодня отсутствует Хызыр Аппаев, у него дисквалификация. Также нет Кирилла Сусслова, но Аппаев - определяющая фигура в атаке. Как сегодня «Факел» будет стараться заменить его? Кто-то будет стараться выполнять его функции, или игра «Факела» будет другой?

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- Понятно, что Хызыр - лидер нашей атаки, он дает агрессию, скорость, но у нас есть ребята в команде, которые тоже обладают высоким мастерством. Посмотрим, у нас есть план на игру, главное его реализовать.