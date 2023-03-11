«Факел» не смог победить в 15-й официальной игре подряд

«Факел» сегодня снова не смог одержать победу в официальной игре – воронежцы в гостях встречались со столичным «Спартаком» и в захватывающем матче проиграли – 2:3.

Поражение «Факела» стало для команды уже 15-м матчем РПЛ и Кубка России подряд, в котором воронежский клуб не смог победить. Началась эта серия аж в сентябре прошлого года – тогда, 11 числа месяца клуб одержал свою единственную победу в сезоне, обыграв дома столичный «Локомотив» - 2:0.

Отметим, что до той сентябрьской победы над «железнодорожниками» у «Факела» не было побед на протяжении девяти матчей подряд.

В следующем туре РПЛ «Факел» дома встретится с «Сочи» Курбана Бердыева, который расстроил своих болельщиков сенсационным поражением от «Оренбурга» (0:4) в минувшую пятницу.