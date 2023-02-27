Чепчугов: «Игрокам ЦСКА до уровня Головина, как до Луны пешком»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин продлил свой контракт с французским клубом на три года.

По мнению Чепчугова, Головин поступил правильно, решив остаться в «Монако», так как именно в этой команде он стал высококлассным футболистом. Как считает голкипер, если куда-то и переходить, то только в Английскую премьер-лигу.

Также эксперт рассказал, есть ли в нынешнем составе ЦСКА игрок, который похож на Головина.

«Ребятам в ЦСКА до уровня Саши, как до Луны пешком!» — цитирует Чепчугова Sport24.

Напомним, Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В общей сложности в составе «армейцев» полузащитник провёл 113 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.