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Чемпионат Франции. Лига 1

Капелло: «Головин реализовал свой потенциал»

03 Марта 2023 • 13:54 Комментировать
Труа
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Монако
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05.03 15:00

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина, который ранее продлил контракт с французским клубом до лета 2026 года.

«Реализовал ли Головин свой потенциал? Думаю, да. Александр — один из лучших российских игроков», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

За «Монако» Головин выступает с лета 2018 года, ранее он защищал цвета московского ЦСКА. В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в составе своей команды 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

После 25 туров текущего розыгрыша Лиги 1 «Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Фабио Капелло Александр Головин
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