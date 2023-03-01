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Чемпионат Франции. Лига 1

Корнеев объяснил, почему «Монако» продлил контракт с Головиным

01 Марта 2023 • 16:11 Комментировать
Труа
...
Монако
05.03 15:00

Футбольный функционер Игорь Корнеев прокомментировал продление контракта полузащитником Александром Головиным с «Монако». Ранее хавбек переподписал трудовое соглашение с французским клубом до 2026 года.

«Продление контракта Головина уже проглядывалось и напрашивалось. Слишком уж много стало появляться слухов об интересе от всех топовых клубов, что говорит о хорошей работе агентов. Так что все логично», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Головин счастлив в «Монако», поэтому будет играть там, пока его контракт не истечет.

Напомним, 26-летний хавбек выступает за французский клуб с 2018 года. В текущем сезоне Головин забил шесть голов и сделал семь ассистов в 35 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Игорь Корнеев Александр Головин
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