Корнеев объяснил, почему «Монако» продлил контракт с Головиным

Футбольный функционер Игорь Корнеев прокомментировал продление контракта полузащитником Александром Головиным с «Монако». Ранее хавбек переподписал трудовое соглашение с французским клубом до 2026 года.

«Продление контракта Головина уже проглядывалось и напрашивалось. Слишком уж много стало появляться слухов об интересе от всех топовых клубов, что говорит о хорошей работе агентов. Так что все логично», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Головин счастлив в «Монако», поэтому будет играть там, пока его контракт не истечет.

Напомним, 26-летний хавбек выступает за французский клуб с 2018 года. В текущем сезоне Головин забил шесть голов и сделал семь ассистов в 35 матчах во всех турнирах.