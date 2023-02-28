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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин прокомментировал новый контракт с «Монако»

28 Февраля 2023 • 00:05 Комментировать
Труа
...
Монако
05.03 15:00

Российская звезда полузащиты «Монако» Александр Головин прокомментировал новое соглашение с монегасками. Напомним, что сегодня россиянин продлил свои трудовые отношения с клубом – теперь до середины 2026 года. Прошлый его контракт длился до середины следующего года.

«Очень приятно, что я продолжу работу с «Монако». Благодарю тех людей, кто оказал мне доверие. А ещё я рад тому, что мне дали возможность остаться здесь на длительный срок и развиваться как футболист. Наша команда снова показывает хорошие результаты в этом сезоне, поэтому я буду стараться как можно лучше помогать своим товарищам по команде», - цитирует Головина пресс-служба монегасков.

Головин остаётся одним из старожилов «Монако». Россиянин перешёл в стан этого клуба с Лазурного берега ещё летом 2018 года – после удачного личного выступления и выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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ТРУА МОНАКО
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