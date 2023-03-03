Головин: «Я думаю, это мой лучший сезон в «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин поделился мыслями о текущем сезоне в «Монако», который стал для него уже пятым в карьере.

«На самом деле я думаю, что это мой лучший сезон с тех пор, как я приехал в Княжество, ведь у меня всё идет хорошо. Скажу, что персонал и мои товарищи по команде проделывают большую работу, это позволяет мне быть в лучших условиях для выступлений за клуб. И когда все условия соединены, легче всего показать хорошую игру», - рассказал Головин пресс-службе «Монако».

Головин в сезоне-22/23 – стабильный игрок основы монегасков, на его счету уже 35 появлений на поле во всех турнирах, включая еврокубки. В них россиянин шесть раз поразил ворота соперников и семь раз ассистировал своим партнёрам.