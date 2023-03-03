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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин: «Сейчас в раздевалке «Монако» у меня статус старшего»

03 Марта 2023 • 22:35 Комментировать
Труа
...
Монако
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05.03 15:00

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился своей роль в раздевалке монегасков.

«В этой команде я дольше всех, поэтому у меня особый статус. Я помогаю молодым игрокам, сопровождаю, консультирую их, чтоб им было легче переживать свои взлёты и падения. Мой статус даёт мне больше легитимности в команде», - цитирует Головина пресс-служба «Монако».

Напомним, что Головин – один из старожилов «Монако» нынешнего состава, россиянин выступает за этот топ-клуб Лиги 1 уже пятый год – с лета 2018 года. А на днях футболист связал себя с клубом новым трудовым соглашением – до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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