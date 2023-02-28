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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин рад, что продлил контракт с «Монако»

28 Февраля 2023 • 13:39 Комментировать
Труа
...
Монако
05.03 15:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал решение 26-летнего футболиста продлить контракт с французским клубом до лета 2026 года.

«Саша доволен, что продлил контракт с «Монако». Ему комфортно в этом клубе, к нему замечательно относятся партнёры, руководство, главный тренер», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Напомним, что Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной России проявляла дортмундская «Боруссия».  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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