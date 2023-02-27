Полузащитник «Монако» Александр Головин поставил подпись под новым контрактом с клубом.

Сделку подтвердила пресс-служба монегасков. Обновлённое соглашение российского футболиста рассчитано до лета 2026 года, в то время как прежний договор действовал до конца сезона 2023/24.

Александр Головин выступает за «Монако» с момента перехода из московского ЦСКА в июле 2018 года. В общей сложности на счету игрока 23 забитых мяча и 32 результативные передачи в 166 поединках за французский коллектив во всех турнирах. В текущей кампании 26-летний атакующий хавбек записал в свой актив шесть голов и семь ассистов в 35 встречах.