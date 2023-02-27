Бывший тренер ЦСКА — о Головине в «Монако»: «Что там продолжать болтаться? Ему давно пора делать следующий шаг»

Экс-главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с французским клубом до лета 2026 года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

По мнению специалиста, Головин обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы попытаться заиграть в более серьёзном чемпионате и сильном клубе, который постоянно выступает в Лиге чемпионов.

«Что там продолжать болтаться? Ему давно пора делать следующий шаг. Хотя, может, здоровья не хватает перейти в более сильный чемпионат. Мы причин не знаем», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».

Напомним, что за «Монако» Головин выступает с 2018 года. В текущем сезоне россиянин провёл в составе французского клуба 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.