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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший тренер ЦСКА — о Головине в «Монако»: «Что там продолжать болтаться? Ему давно пора делать следующий шаг»

27 Февраля 2023 • 15:39 Комментировать
Труа
...
Монако
05.03 15:00

Экс-главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с французским клубом до лета 2026 года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

По мнению специалиста, Головин обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы попытаться заиграть в более серьёзном чемпионате и сильном клубе, который постоянно выступает в Лиге чемпионов.

«Что там продолжать болтаться? Ему давно пора делать следующий шаг. Хотя, может, здоровья не хватает перейти в более сильный чемпионат. Мы причин не знаем», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».

Напомним, что за «Монако» Головин выступает с 2018 года. В текущем сезоне россиянин провёл в составе французского клуба 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Геннадий Костылев Александр Головин
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