Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Головин и Миранчук — средние игроки, считает Колосков

05 Марта 2023 • 15:46 Комментировать
Труа
2:2
Монако
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российских хавбеков Алексея Миранчука и Александра Головина.

«У нас такое внимание уделяется каждому действию Головина и Миранчука, что порой диву даешься. Ребята просто выполняют свою работу — иногда хорошо, иногда чуть хуже. Это не звезды футбола, чтобы обсуждать каждое их действие на поле», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, по меркам европейского футбола Головин и Миранчук являются средними футболистами.

В нынешнем сезоне на счету Головина 6 забитых мячей и 7 результативных передач в 35 матчах за «Монако». Миранчук принял участие в 20 играх за «Торино», в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Вячеслав Колосков Алексей Миранчук Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Верона Верона
0
0
3.15 2.80 2.80
Видео
05.03.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Салернитана Салернитана
2.07 3.40 3.85
Видео
05.03.23 в 20:00
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
1.36 5.00 9.60
Видео
05.03.23 в 22:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.37 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует выкупить Кулушевски
16:28 · Италия. Серия А
​«Барселона» нацелилась на игрока сборной Франции
16:28 · Италия. Серия А
«Специя» с «Вероной» не порадовали голами
15:46 · Италия. Серия А
Головин и Миранчук — средние игроки, считает Колосков
14:40 · Италия. Серия А
​В «Милане» высказались о будущем Леау и Жиру
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего за 80 млн евро 1
11:53 · Италия. Серия А
Ди Мария решил, где продолжит карьеру
10:37 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Реала»: «Моуринью никогда не был великим тренером» 2
10:31 · Италия. Серия А
Известно будущее Матича в «Роме»
08:56 · Италия. Серия А
​Пиоли рад прогрессу де Кетеларе
08:51 · Италия. Серия А
«Милан» хочет Лофтус-Чика
08:36 · Италия. Серия А
Пиоли заверил, что «Милан» готов к игре с «Тоттенхэмом»
07:49 · Италия. Серия А
Ибрагимович сыграл свой 123-й матч за «Милан» - и это его новый личный рекорд 1
06:50 · Италия. Серия А
Очоа: «Было бы любопытно сыграть в Лиге чемпионов»
06:37 · Италия. Серия А
Итальянский журналист сравнил Ибрагимовича со звездой Формулы-1
Все новости
Рекомендуем