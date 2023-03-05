Головин и Миранчук — средние игроки, считает Колосков

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российских хавбеков Алексея Миранчука и Александра Головина.

«У нас такое внимание уделяется каждому действию Головина и Миранчука, что порой диву даешься. Ребята просто выполняют свою работу — иногда хорошо, иногда чуть хуже. Это не звезды футбола, чтобы обсуждать каждое их действие на поле», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, по меркам европейского футбола Головин и Миранчук являются средними футболистами.

В нынешнем сезоне на счету Головина 6 забитых мячей и 7 результативных передач в 35 матчах за «Монако». Миранчук принял участие в 20 играх за «Торино», в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.