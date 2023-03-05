​Головин – в основе «Монако» на матч с «Труа»

В воскресенье «Монако» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Труа». Монегаски выйдут на футбольное поле в таком составе:

Нюбель, Агилар, Дисаси, Сарр, Кайо, Дьятта, Фофана, Матазо, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

Как видим, российский полузащитник Александр Головин начнёт игру с первых минут. В сезоне 2022/2023 26-летний россиянин провёл за «Монако» 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.

Матч чемпионата Франции между «Труа» и «Монако» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за ходом игры можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!