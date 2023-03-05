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Чемпионат Франции. Лига 1

Орлов: «Если на Головина будет спрос, его обязательно купят»

05 Марта 2023 • 15:14 Комментировать
Труа
1:2
Монако
1 100.00 X 11.50 2 1.05
2-й тайм

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Если на Головина будет спрос, его обязательно купят. Продлевая контракт, просто повышается цена для будущей продажи. Головин прогрессирует, играет все лучше с каждым годом», — приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

На данный момент «Монако» проводит гостевой матч против «Труа» в рамках 26-тура Лиги 1. За всеми событиями встречи можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Геннадий Орлов Александр Головин
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