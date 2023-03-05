Орлов: «Если на Головина будет спрос, его обязательно купят»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Если на Головина будет спрос, его обязательно купят. Продлевая контракт, просто повышается цена для будущей продажи. Головин прогрессирует, играет все лучше с каждым годом», — приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

На данный момент «Монако» проводит гостевой матч против «Труа» в рамках 26-тура Лиги 1. За всеми событиями встречи можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.