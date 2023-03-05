Труа - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После вылета из Лиги Европы «Монако» также провалил домашний матч против «Ниццы» (0:3) и прервал победную серию в Лиге 1. Теперь же, чтобы подняться выше четвертого места, нужно на выезде обыграть «Труа». Задача кажется простой, так как противник - ярковыраженный аутсайдер, который проигрывает всем подряд. Но до игры ничего не решено, и победу нужно одержать.

Как сложится матч, узнаем после 15:00, показ на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.