Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Труа - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

05 Марта 2023 • 02:55 Комментировать
Труа
...
Монако
1 6.30 X 4.60 2 1.50
Через 11 ч. 20 мин.

После вылета из Лиги Европы «Монако» также провалил домашний матч против «Ниццы» (0:3) и прервал победную серию в Лиге 1. Теперь же, чтобы подняться выше четвертого места, нужно на выезде обыграть «Труа». Задача кажется простой, так как противник - ярковыраженный аутсайдер, который проигрывает всем подряд. Но до игры ничего не решено, и победу нужно одержать.

Как сложится матч, узнаем после 15:00, показ на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Connect,  beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Труа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРУА МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Нант Нант
4
2
1.04 12.50 100.00
Видео
05.03.23 в 15:00
Труа Труа
Монако Монако
6.40 4.50 1.51
Видео
05.03.23 в 17:00
Реймс Реймс
Аяччо Аяччо
1.68 3.75 5.60
Видео
05.03.23 в 17:00
Монпелье Монпелье
Анже Анже
1.90 3.75 4.10
Видео
05.03.23 в 17:00
Страсбург Страсбург
Брест Брест
2.21 2.85 4.20
Видео
05.03.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Клермон Клермон
1.78 3.85 4.60
Видео
05.03.23 в 19:05
Лион Лион
Лорьян Лорьян
1.56 4.40 6.00
Видео
05.03.23 в 22:45
Ренн Ренн
Марсель Марсель
2.95 3.55 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
01:33 · Испания. Ла Лига
Месси оформил 1000-е голевое действие в клубной карьере 1
01:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» 1
00:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» с приключениями обыграл «Нант» в голевой перестрелке
04 Марта
22:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на игру с «Нантом»
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:02 · Франция. Лига 1
«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью на радость конкурентам
15:54 · Франция. Лига 1
Мбаппе сегодня может стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»
13:39 · Испания. Ла Лига
Суарес назвал причину, почему Неймар не получил «Золотой мяч»
11:24 · Франция. Лига 1
Санчес — о «Марселе»: «Я тут не для того, чтобы загорать, я хочу стать чемпионом»
01:07 · Франция. Лига 1
«Ницца» довела серию без поражений до девяти матчей
00:53 · Франция. Лига 1
«Осер» не позволил «Ницце» себя обыграть
00:52 · Италия. Серия А
Два итальянских клуба претендуют на звезду «Лиона» Ауа
00:33 · Испания. Ла Лига
Месси вряд ли вернётся в «Барселону» летом
03 Марта
22:53 · Франция. Лига 1
Головин: «Я думаю, это мой лучший сезон в «Монако»
22:35 · Франция. Лига 1
Головин: «Сейчас в раздевалке «Монако» у меня статус старшего»
Все новости
Рекомендуем