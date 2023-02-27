Белоус: «Новый контракт Головина говорит о том, что он нужен клубу»

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил новый контракт Александра Головина с «Монако». О соглашении между российским футболистом и боссами монегасков стало известно сегодня днём.

«Головин — молодец, что подписал новый контракт с «Монако». Это говорит о том, что Александр нужен клубу. Теперь он спокойно будет показывать свой уровень, а дальше, как получится», - цитирует Белоуса «РБ Спорт».

«Если Головин будет нужен какому-то топ-клубу из Европы, «Монако» сможет решить вопрос с трансфером игрока», - добавил функционер.

Напомним, что теперь новое соглашение Головина с его клубом действует не до середины 2024 года, а до середины 2026 года. Головин выступает за «Монако» уже пятый год – с лета 2018 года.