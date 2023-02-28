Капелло — о продлении контракта Головина: «Считаю, что «Монако» всё сделал правильно»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал продление Александром Головиным контракта с «Монако».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новое соглашение российского футболиста с французским клубом будет рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт Головина истекал в 2024 году.

«Продление контракта Головина? Считаю, что «Монако» всё сделал правильно», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Головин провёл за «Монако» 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Цвета монегасков футболист защищает с лета 2018 года, ранее он выступал за ЦСКА.