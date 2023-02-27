Гранат – о новом контракте Головина: «Правильно поступил»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил новый контракт Александра Головина с «Монако». Напомним, что новое соглашение россиянина с монегасками будет действовать до середины 2026 года.

«В случае, если у него конкретных предложений из других клубов не было, то он абсолютно правильно поступил. Лучше с синицей в руках, чем журавль в небе. Тем более Саша один из лидеров и старожилов в команде», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что Головин защищает цвета «Монако» уже пятый год, а в сезоне текущем россиянин – один из лидеров монегасков на поле, который постоянно отличается голами и результативными действиями. В том числе, в ворота таких грандов как «ПСЖ».