Канчельскис — о Головине: «Продление контракта с «Монако» — хорошая сделка»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

По мнению эксперта, Головин поступил правильно, продлив контракт с одним из лучших клубов Франции. Канчельскис также отметил, что если бы россиянину поступило конкретное предложение от дортмундской «Боруссии», то поехать в Германию ему было бы неплохо.

«Если «Монако» предложил переподписать контракт, то почему бы и не подписать. От добра добра не ищут. Продление контракта с «Монако» — хорошая сделка», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.