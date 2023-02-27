Сёмин: «Считаю правильным решение Головина продлить контракт с «Монако»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Специалист поддержал решение 26-летнего хавбека, отметив, что во Франции Головин находится на хорошем счету и получает регулярную игровую практику.

«Он там играет постоянно, полностью адаптировался, находится на хорошем счету. У Саши во Франции хорошая пресса. От добра добра не ищут — наверное, потому и продлил соглашение», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В текущем сезоне Головин провёл за монегасков 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Цвета французского клуба россиянин защищает с 2018 года.