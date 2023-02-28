Леклер объяснил почему «Монако» не получит за Головина более 25 миллионов евро

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением о продлении контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Головин стал очень важным игроком для «Монако». Им тоже нужно немного стабильности, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, «Монако» будет тяжело продать Головина дороже, чем за 25 миллионов евро, ведь он уже не молод. Хавбек часто получает травмы, редко играет в еврокубках и не выступает за сборную России, добавил Леклер.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 6 голов и сделал 7 ассистов.