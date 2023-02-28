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Чемпионат Франции. Лига 1

Леклер объяснил почему «Монако» не получит за Головина более 25 миллионов евро

28 Февраля 2023 • 16:36 Комментировать
Труа
...
Монако
05.03 15:00

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением о продлении контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Головин стал очень важным игроком для «Монако». Им тоже нужно немного стабильности, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, «Монако» будет тяжело продать Головина дороже, чем за 25 миллионов евро, ведь он уже не молод. Хавбек часто получает травмы, редко играет в еврокубках и не выступает за сборную России, добавил Леклер.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Жан-Филип Леклер
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