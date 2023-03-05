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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером

05 Марта 2023 • 16:56 Комментировать
Труа
2:2
Монако
окончен

В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у «Труа», предпоследней команды Лиги 1. В начале игры Александр Головин сам прорвался к воротам и немного не попал. У соперника прошла голевая атака, аналогично сыграл Роминигуе Куаме, только он метко стрельнул в девятку. Висам Бен-Йеддер не использовал добрых полдесятка моментов, чтобы забить гол, но ему улыбнулась удара в концовке. Форвард со второй попытки отличился из пределов вратарской. В следующей атаке после прострела Головина он же переправил мяч в цель, спорный гол на предмет офсайда. На 90-й минуте хозяева спаслись. После навеса Ике Угбо пробил головой, а Александр Нюбель не выручил - 2:2.

«Монако» делит третье место, соперник - также, но с конца.

Протокол игры  
  05 марта. Стадион "Стад де л'Об".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Труа
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