«Монако» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером

В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у «Труа», предпоследней команды Лиги 1. В начале игры Александр Головин сам прорвался к воротам и немного не попал. У соперника прошла голевая атака, аналогично сыграл Роминигуе Куаме, только он метко стрельнул в девятку. Висам Бен-Йеддер не использовал добрых полдесятка моментов, чтобы забить гол, но ему улыбнулась удара в концовке. Форвард со второй попытки отличился из пределов вратарской. В следующей атаке после прострела Головина он же переправил мяч в цель, спорный гол на предмет офсайда. На 90-й минуте хозяева спаслись. После навеса Ике Угбо пробил головой, а Александр Нюбель не выручил - 2:2.
«Монако» делит третье место, соперник - также, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Куаме Роминигуе31'
|81'Бен-Йеддер Виссам (1:1)
|83'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
|(2:2) Угбо Ике90'
Галлон Готье•Палмер-Браун Эрик•Рами Адиль 67' (Поросо Джексон ( 67') •Сальмье Йоанн•Бруус Андреас•Конте Абду•Одоберт Уилсон 66' (Бальде Тьерно ( 66') •Куаме Роминигуе•Шавалерин Ксавье•Рипар Рено 78' (Угбо Ике ( 78') •Лопеш Рони 90' (Донгмо Данель-Жордан ( 90')
Нюбель Александр•Агилар Рубен 76' (Диоп Эден ( 76') •Дисаси Аксель•Сарр Маланг•Кайо Энрике•Дьятта Крепен 67' (Якобс Исмаил ( 67') •Фофана Юссуф•Матазо Элио•Головин Александр 37' •Бен-Йеддер Виссам 88' (Боаду Мирон ( 88') •Фолланд Кевин 66' (Эмболо Брель ( 66')
05 марта. Стадион "Стад де л'Об".
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