«Монако» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером

В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у «Труа», предпоследней команды Лиги 1. В начале игры Александр Головин сам прорвался к воротам и немного не попал. У соперника прошла голевая атака, аналогично сыграл Роминигуе Куаме, только он метко стрельнул в девятку. Висам Бен-Йеддер не использовал добрых полдесятка моментов, чтобы забить гол, но ему улыбнулась удара в концовке. Форвард со второй попытки отличился из пределов вратарской. В следующей атаке после прострела Головина он же переправил мяч в цель, спорный гол на предмет офсайда. На 90-й минуте хозяева спаслись. После навеса Ике Угбо пробил головой, а Александр Нюбель не выручил - 2:2.

«Монако» делит третье место, соперник - также, но с конца.