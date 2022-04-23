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Лоськов рассказал о своем будущем в «Локомотиве»

23 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Нижний Новгород
окончен

Бывший игрок «Локомотива», а ныне тренер команды Дмитрий Лоськов рассказал о своем будущем в московском клубе.

«Какая ситуация по работе в команде? Мы ждем решения Цорна. Мы ждем его звонка», — цитирует Лоськова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после назначения Заура Хапова на пост главного тренера «Локо» Лоськов и Олег Пашинин были отстранены от работы в команде.

Однако, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ранее сообщил, что после переговоров стороны решили, что оба тренера останутся в структуре клуба.

«Железнодорожники» после 26 туров набрали 41 очко и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Олег Пашинин РПЛ
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