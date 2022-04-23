Лоськов рассказал о своем будущем в «Локомотиве»

Бывший игрок «Локомотива», а ныне тренер команды Дмитрий Лоськов рассказал о своем будущем в московском клубе.

«Какая ситуация по работе в команде? Мы ждем решения Цорна. Мы ждем его звонка», — цитирует Лоськова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после назначения Заура Хапова на пост главного тренера «Локо» Лоськов и Олег Пашинин были отстранены от работы в команде.

Однако, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ранее сообщил, что после переговоров стороны решили, что оба тренера останутся в структуре клуба.

«Железнодорожники» после 26 туров набрали 41 очко и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.