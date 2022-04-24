Экс-президент «Локомотива»: Ожидал более уверенной победы от команды

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу победу московской команды над «Нижним Новгородом».

Наумов сказал Rusfootball.info, что игра была неплохая, но он ожидал от «железнодорожников» более уверенной победы. Экс-президент «Локомотива» отметил, что московская команда в концовке даже могла упустить победу, так как у нижегородцев были моменты, но всё обошлось.

Напомним, что «Локомотив» одержал трудовую победу над «Нижним Новгородом» со счётом 2:1. На данный момент столичный клуб занимает пятую строчку в таблице РПЛ.