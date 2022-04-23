Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков: Сулейманова есть кем заменить

23 Апреля 2022 • 16:36 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Нижний Новгород
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нет нападающего Сулейманова. Насколько это большая потеря для вас?

- Для нас всегда потеря футболистов, которые проводят достаточно большое количество игр в составе. Это потеря, у нас не так много травмированных, поэтому есть кем заменить.

- Тактически как будет матч проходить? Учитывая, что вы с одной стороны привыкли играть от обороны, но «Локомотив» пропускает много. Не имеет ли смысла с ними пойти в атаку?

- Посмотрим, как будет.

- Какой план?

- Увидим, сработает или нет.

- Какие ваши ожидания, как игра пойдет?

- Я надеюсь, что мои ожидания совпадут с тем, какой будет результат.

- То, что два матча подряд «Нижний Новгород» не забивает, в чем здесь проблема? Как ее сегодня решить?

- Конечно, это всегда проблема, когда команда не забивает, но стараемся на тренировках ее минимизировать. Получится или нет, сегодня узнаем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 2:1 Уфа
окончен Локомотив Москва 2:1 Нижний Новгород 1.70 3.50 5.50
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» — «Ахмат»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:06 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Локомотива» вывесили баннер вверх ногами фото
18:01 · Россия. ФНЛ
«Факел» догнал «Торпедо», «Металлург» ещё борется
17:12 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» притормозил «Торпедо», «Спартак-2» вырвал победу
16:36 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: Сулейманова есть кем заменить
16:32 · Россия. Премьер-лига
Хапов надеется, что игроки «Локомотива» будут реже удаляться
16:24 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Не бросили играть, забили и в конце могли сравнять счёт»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В раздевалке было молчание, потому что сил ни у кого не осталось»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви: «Давно дома не выигрывали и не забивали два гола»
16:00 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» разгромно проиграл «Кубани»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва — «Нижний Новгород»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» продлил контракт с Песьяковым на два года
15:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — «Олимп-Долгопрудный»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
15:28 · Россия. Премьер-лига
Эльче выкупит Понсе по окончании сезона
14:56 · Россия. Премьер-лига
Каррера поделился мнением о матче «Ростов» — «Спартак»
Все новости
Рекомендуем