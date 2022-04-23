Александр Кержаков: Сулейманова есть кем заменить

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нет нападающего Сулейманова. Насколько это большая потеря для вас?

- Для нас всегда потеря футболистов, которые проводят достаточно большое количество игр в составе. Это потеря, у нас не так много травмированных, поэтому есть кем заменить.

- Тактически как будет матч проходить? Учитывая, что вы с одной стороны привыкли играть от обороны, но «Локомотив» пропускает много. Не имеет ли смысла с ними пойти в атаку?

- Посмотрим, как будет.

- Какой план?

- Увидим, сработает или нет.

- Какие ваши ожидания, как игра пойдет?

- Я надеюсь, что мои ожидания совпадут с тем, какой будет результат.

- То, что два матча подряд «Нижний Новгород» не забивает, в чем здесь проблема? Как ее сегодня решить?

- Конечно, это всегда проблема, когда команда не забивает, но стараемся на тренировках ее минимизировать. Получится или нет, сегодня узнаем.