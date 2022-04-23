​Где смотреть матч «Локомотив» - «Нижний Новгород» онлайн

В рамках 26-го тура чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Нижний Новгород».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

После крупного поражения от «Ростова» (1:4) и ничьей с «Сочи» (2:2) «Локомотив», занимающий шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, рассчитывает вернуться на тропу побед. В гости к «железнодорожникам» пожалует «Нижний Новгород» (11-е место), который всего на три зачётных балла опережает зону переходных игр.