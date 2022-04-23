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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Локомотив» - «Нижний Новгород» онлайн

23 Апреля 2022 • 02:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Нижний Новгород
1.70 3.65 5.30
Через 13 ч. 53 мин.

В рамках 26-го тура чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Нижний Новгород».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

После крупного поражения от «Ростова» (1:4) и ничьей с «Сочи» (2:2) «Локомотив», занимающий шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, рассчитывает вернуться на тропу побед. В гости к «железнодорожникам» пожалует «Нижний Новгород» (11-е место), который всего на три зачётных балла опережает зону переходных игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Нижний Новгород
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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23.04  14:00 Урал ... Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
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