Изидор не исключил, что останется в «Локомотиве» до 2026 года

Форвард «Локомотива» Вилсьон Изидор высказался о нахождении в московской команде.

После матча он заявил журналистам, что счастлив в «Локомотиве» и рад сегодняшней победе над «Нижним Новгородом» (2:1).

На вопрос о своем будущем Изидор не дал чёткого ответа, однако признался, что высока вероятность того, что действующий отработает контракт.

Изидор сыграл за «железнодорожников» шесть матчей и забил семь голов во всех турнирах. Он перешел в московский клуб зимой 2022 года из «Монако», а его контракт рассчитан до 2026 года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА разрешили легионерам разрывать контракты с российскими командами без ущерба себе. Это значит, что после разрыва контракта футболист может подписать соглашение с любым другим клубом, несмотря на закрытое трансферное окно.

Ранее все легионеры покинули «Краснодар», включая тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.