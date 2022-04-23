Куликов сравнил Изидора и Кухту с Анджорином

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов оценил игру легионеров команды Вильсона Изидора и Яна Кухты.

«Изидор и Кухта отлично адаптировались. Француз сейчас много забивает, а Кухта поначалу хорошо забивал. Голы к чеху придут, у него есть голевое чутьё», — приводит слова Куликова «РБ Спорт».

Полузащитник отметил, что эти футболисты впечатлили его больше, чем английский форвард Тино Анджорин, выступавший за железнодорожников с сентября 2021 по январь 2022 года. Однако Куликов всё равно считает 20-летнего нападающего, принадлежащего «Челси», сильным футболистом.

Напомним, Кухта и Изидор пополнили состав «Локомотива» зимой нынешнего года. В семи проведённых матчах на счету 21-летнего француза семь забитых мячей и одна результативная передача. 25-летний Кухта в тех же семи встречах отличился двумя голами и двумя передачами. На счету Анджорина один забитый мяч за российскую команду.