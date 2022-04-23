Хапов надеется, что игроки «Локомотива» будут реже удаляться

- Сегодня нет Кухты, на острие Петров играет. Какую характеристику дадите этому молодому игроку?
- Мы решили выставить такой состав, потому что по тренировкам посмотрели и определились с таким составом. О футболистах до игры не говорю.
- В чем секрет Изидора? Он забивает почти в каждом матче, какова его роль сегодня?
- У Изидора есть моменты, он их реализует. Мы надеемся, что все так же сложится.
- Тактически, по-вашему, как игра пойдет? «Нижний Новгород» если закроется, готовы ли вы взламывать их серьезную оборону?
- «Нижний Новгород» - очень организованная команда, она старается играть в прессинг, сразу выбегать в атаку. Нам надо от своей игры отталкиваться, тот план, который дали ребятам, надо выполнить.
- Восемь удалений в этом чемпионате. Вы каждый матч ждете, будто снова что-то случится. Как с этим бороться?
- Это да, ни в какие рамки не входит. Мы должны это исправлять, потому что всегда тяжело играть вдесятером. Мы с ребятами поговорили, думаю, они правильно отреагируют.