Хапов надеется, что игроки «Локомотива» будут реже удаляться

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нет Кухты, на острие Петров играет. Какую характеристику дадите этому молодому игроку?

- Мы решили выставить такой состав, потому что по тренировкам посмотрели и определились с таким составом. О футболистах до игры не говорю.

- В чем секрет Изидора? Он забивает почти в каждом матче, какова его роль сегодня?

- У Изидора есть моменты, он их реализует. Мы надеемся, что все так же сложится.

- Тактически, по-вашему, как игра пойдет? «Нижний Новгород» если закроется, готовы ли вы взламывать их серьезную оборону?

- «Нижний Новгород» - очень организованная команда, она старается играть в прессинг, сразу выбегать в атаку. Нам надо от своей игры отталкиваться, тот план, который дали ребятам, надо выполнить.

- Восемь удалений в этом чемпионате. Вы каждый матч ждете, будто снова что-то случится. Как с этим бороться?

- Это да, ни в какие рамки не входит. Мы должны это исправлять, потому что всегда тяжело играть вдесятером. Мы с ребятами поговорили, думаю, они правильно отреагируют.