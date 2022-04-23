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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хапов надеется, что игроки «Локомотива» будут реже удаляться

23 Апреля 2022 • 16:32 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Нижний Новгород
окончен
Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нет Кухты, на острие Петров играет. Какую характеристику дадите этому молодому игроку?

- Мы решили выставить такой состав, потому что по тренировкам посмотрели и определились с таким составом. О футболистах до игры не говорю.

- В чем секрет Изидора? Он забивает почти в каждом матче, какова его роль сегодня?

- У Изидора есть моменты, он их реализует. Мы надеемся, что все так же сложится.

- Тактически, по-вашему, как игра пойдет? «Нижний Новгород» если закроется, готовы ли вы взламывать их серьезную оборону?

- «Нижний Новгород» - очень организованная команда, она старается играть в прессинг, сразу выбегать в атаку. Нам надо от своей игры отталкиваться, тот план, который дали ребятам, надо выполнить.

- Восемь удалений в этом чемпионате. Вы каждый матч ждете, будто снова что-то случится. Как с этим бороться?

- Это да, ни в какие рамки не входит. Мы должны это исправлять, потому что всегда тяжело играть вдесятером. Мы с ребятами поговорили, думаю, они правильно отреагируют.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Заур Хапов
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