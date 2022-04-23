В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» принимает «Нижний Новгород».

Перед матчем болельщики «железнодорожников» вывесили баннер вверх ногами. Вероятнее всего, это часть баннера, на котором написано: «Железнодорожников».

К 75-й минуте московский клуб выигрывает со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник сборной России Рифат Жемалетдитнов. На 72-й минуте прямую красную красную карточку получил полузащитник Илья Берковский, который вышел на поле на 52-й минуте. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

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