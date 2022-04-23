Гелерме: «Моя мечта – завершить карьеру в «Локомотиве»

Голкипер «Локомотива» Гилерме признался о том, что мечтает завершить карьеру в нынешней команде.

После матча он заявил журналистам, что готов к переговорам по продлению контракта и вообще мечтает завершить карьеру именно в «Локомотиве». Гилерме признался, что делает все, чтобы остаться в клубе и будет играть пока позволяет здоровье.

36-летний Гилерме стал игроком «железнодорожников» летом 2007 года. В московский клуб он перешел из бразильского «Атлетико Паранэнсе» за 1,25 миллиона евро. Действующий контракт футболиста истекает летом 2022 года.

В ноябре 2015 года он получил российское гражданство и провел в составе национальной команды 19 матчей.

«Локомотив» после 26 туров поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют против «Зенита».