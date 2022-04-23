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Дубль Жемалетдинова позволил «Локомотиву» обыграть «НН» Кержакова

23 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать (2)
Локомотив Москва
2:1
Нижний Новгород
окончен

В матче 26-го тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Локомотив Москва 2:1Нижний Новгород
(1:0) Жемалетдинов Рифат37'   
(2:0) Жемалетдинов Рифат53'   
  78'Кравцов Кирилл (2:1)
Гилерме МаринатоЖивоглядов Дмитрий   30'Мампаси МаркЕдвай Тин  46' (Куликов Даниил (  46') Рыбус Мацей   76'Баринов ДмитрийКарпукас Артём  70' (Бека Алексис (  70') Керк Джирано  78' (Рыбчинский Дмитрий (  78') Жемалетдинов Рифат   81'Изидор ВильсонПетров Максим Вячеславович
Запасные: Миранчук АнтонНенахов МаксимЧёрный АртурМарадишвили КонстантинМагкеев СтаниславСавин АндрейХудяков Даниил
Нигматуллин АртурКечкеш АкошГоцук КириллМасоэро ЛукасКозлов АлексейКравцов КириллШарипов Альберт  81' (Горбунов Игорь (  81') Юлдошев Иброгимхалил  52' (Берковский Илья (  52'   72') Стоцкий ДмитрийКалинский НиколайЭннин Ричи
Запасные: Каккоев НикитаМиладинович ИванАнисимов АртурМилсонГойло НикитаПенчиков ДаниилАлександров Виктор
23 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Завершил «Локомотив» турне по югу России и наконец-то подошёл к домашнему матчу в качестве фаворита. «Нижний Новгород» играет закрыто, команда Александра Кержакова неплохо держит оборону и жалит в контратаках. А «Локо» наоборот, команда-праздник. Очень весёлые матчи были в последних турах – жёсткое поражение от «Ростова» и результативная ничья с «Сочи». Кажется, что это «Локомотив» просто не умеет играть скучно.

Заур Хапов на острие атаки выпустил бронебойного Изидора, до встречи с «НН» забивающего шесть матчей подряд. В помощь французу отрядили Жемалетдинова, Керка и молодёжь – Карпукаса с Петровым. На скамейке запасных появился Антон Миранчук. А у Кержакова в строй вернулся лидер – Юлдошев, естественно, сразу же оказавшийся в старте.  И гости, кстати, начали матч даже активнее.

Сначала супердальний удар Кравцова заставил вступить в игру Гилерме. Голкипер «Локо» отразил мяч не лучшим образом, но защитники сблокировали добивание. А затем Ричлорд Эннин индивидуальным мастерством едва не сообразил классный гол. Форвард «НН» сместился с правого края в центр, прокинув двух соперников, примерился и мощно ахнул в дальний угол. Гилерме уже не спасал, а мяч со страшной силой врезался в перекладину.

Но стоило только «Локомотиву» основательно перейти в наступление, как счёт был открыт, а затем и преимущество закреплено. На финише первого тайма и на старте второго точными ударами отметился Рифат Жемалетдинов. Для начала он подкараулил отскок и плотным ударом из-за штрафной площади упаковал мяч в угол, а затем в касание замкнул прострел Керка с правого края – 2:0.

Ко второму голу «Локомотива», кстати, были вопросы. Видеоассистент проверял на момент фола Карпукаса в центре поля, но так его и не увидел. А именно после жёсткого отбора Артёма началась голевая атака «Локомотива». Следом хозяева могли забивать и третий, но Керк завершил контратаку мощным ударом аккурат по позиции Артура Нигматуллина. «Нижний Новгород» сподобился на ответ, но и тут главным действующим лицом стал вратарь. Стоцкий замкнул кросс Козлова и пробил головой, однако Гилерме смог взять мяч намертво.

Казалось, Берковский окончательно убил интригу, наступив на подкатившегося Карпукаса. Рефери после долгих раздумий удалил Илью, но именно в меньшинстве «НН» сподобился на гол престижа. От правого углового флага последовал навес Козлова, Кирилл Кравцов выпрыгнул выше всех и пробил точно в «девятку» - 2:1. Побеждает «Локомотив» и взбирается на пятое место, пока что обгоняя «Краснодар». «Быкам» будет сложно вернуть свои позиции, в понедельник им играть против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Нижний Новгород
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