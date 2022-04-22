ЭСК РФС: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт, согласно которому, главный арбитр Василий Казарцев принял неверное решение по ходу матча 25-го тура «Сочи» - «Локомотив» (2:2).

Речь идет о моменте на 24-й минуте матча, когда полузащитник «Локо» Алексис Бека Бека нарушил правила внутри штрафной площади, но Казарцев принял неверное решение продолжить игру.

В официальном заявлении сообщается, что решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» Алексис Бека-Бека, осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды «Сочи» Матео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади.

«Локомотив» после 25 туров набрал 38 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре «железнодорожники» сыграют на «РЖД Арене» против «Нижнего Новгорода».

«Сочи» имеет в активе 43 очка, и команда Владимира Федотова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В 26-м туре команде предстоит встреча против «Ахмата».