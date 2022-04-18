Борис Игнатьев: Больших перспектив у «Локомотива» не вижу, у команды нет игры

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о матче с «Сочи», закрытии «Казанки» и результативности Изидора.

- Как вам игра «Локомотива» с «Сочи? Многие называют этот матч одним из лучших в РПЛ в этом году.

- Я бы не стал причислять эту игру к лучшим матчам, но она оставила хорошее впечатление с точки зрения динамики, вычурности ходов в некоторых моментах. А если говорить о том, кто лучше и почему получилась ничья, то «Сочи» имело заметное преимущество в солидности, умелом построении командных взаимодействия, изменений направления атак команды. Мне очень понравился Нобоа, который регулировал игровой ритм, искал неординарные ходы. Оценку надо давать на фоне противоположной команды. Как дает возможность играть соперник. У «Локомотива» было мало владения мячом, много молодых ребят, которые не могли взять на себя бразды управления игрой. Во втором тайме игра круто поменялась. Тренеры психологически воздействовали на футболистов в перерыве, придали им сил, уверенности. Они играли с преимуществом нам сочинцами. После двойного удаления появилось больше пространства, возможность использовать скорости, чем и воспользовался «Локомотив», который стал интенсивнее и разнообразнее действовать в атаке. Результат вполне закономерный и приемлемый в этой ситуации для обеих команд.

- Результативность Изидора удивляет: 6 матчей, 7 голов? Он, кстати, повторил рекорд армейца Языджи.

- Изидор и Керк мне понравились своими индивидуальными действиями, неординарными ходами. Изидор все время ищет острые ходы в атаке. Он не ждет ошибок соперника, а заставляет их ошибаться. В этом его преимущество. Это мастеровитые ребята, которые знают, как выходить из сложных ситуаций.

- Изидора можно назвать самым сильным форвардов РПЛ?

- Он один из лучших нападающих в РПЛ, но не самый лучший. Есть Малком, например. Но Изидор один из самый агрессивных нападающих нашей лиги.

- Какие турнирные перспективы «Локомотива» вы видите? За тройку команда сможет побороться?

- Больших перспектив не вижу. Результат от молодых ребят можно ждать через определенное время. У «Локомотива» очень много молодежи, но с ними можно выстраивать будущее, а не настоящее.

- У железнодорожников игра в запасе и если они победят, то отставание от ЦСКА будет всего три очка.

- Тут нет вопросов, но надо еще выиграть. Они перед этим «Ростову» крупно проиграли. Мы говорим о том, что есть на данный момент. Чтобы побеждать, нужна стабильность в составе с уверенными и мастеровитыми игроками.

- Пока этого нет?

- Есть люди, которые могут приносить результат сегодня, а есть те, кто сможет это сделать только через некоторое время.

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- У «Локомотива» еще матчи с «Зенитом» и «Динамо». Сможет команда отнять очки у лидеров чемпионата с такой игрой?

- Особо игры нет. Только что 1:4 уступили. Если они будут на протяжении длительного времени играть надежно и уверенно, как во втором тайме с «Сочи», то почему бы и нет? А если будут играть так, как с «Ростовом», никогда у «Зенита» не отберут очки.

- Как вы отнеслись к информации о возможном закрытии «Казанки» в целях экономии бюджета?

- Негативно. Была понятная вертикаль, где на каждом этаже решались по замыслу свои задачи. Те люди, которые играют не только в первой команде, будут производными этой продуманной системы. Сейчас один этаж вырывают. Наверное, это будет потеря темпа подготовки молодых футболистов.

Елена Григорьевская