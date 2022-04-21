Самедов рассказал, чего не хватает Тикнизяну

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов поделился мнением об игре защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Я до сих пор считаю Тикнизяна хорошим левым защитником. Он получил уже третью красную карточку в «Локо», но с ним просто нужно работать», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе прошлого года. В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за железнодорожников 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.