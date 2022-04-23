Спортивный директор «Локомотива» Цорн рассказал о целях «Локомотива» на оставшиеся матчи в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о целях команды на оставшиеся пять матчей в РПЛ.

«Цель максимальная. Мы всегда хотим выиграть как можно больше матчей. Цель клуба — выиграть пять оставшихся матчей», — сказал Цорн журналистам.

23 апреля «Локомотив» победил «Нижний Новгород» (2:1) в рамках 25-го тура РПЛ. Команда набрала 41 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Локомотиву» осталось сыграть всего 5 матчей до окончания нынешнего сезона-2021/22 против «Зенита», «Краснодара», «Рубина», «Динамо» и «Крыльев Советов».