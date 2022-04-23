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Экс-президент «Локомотива» отметил работу Кержакова в «Нижнем Новгороде»

23 Апреля 2022 • 11:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Нижний Новгород
1.70 3.65 5.30
Через 3 ч. 43 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего поединка московской команды с «Нижним Новгородом».

Наумов сказал «Чемпионату», что у «железнодорожников» нет запаса прочности, но, если судить по последнему матчу с «Сочи», футболисты играют на азарте. Функционер отметил, что «Нижний Новгород» будет огрызаться и действовать на контратаках. Экс-президент «Локомотива» добавил, что ему очень нравится работа Александра Кержакова в нижегородской команде.

Напомним, что «Локомотив» сыграет сегодня с «Нижним Новгородом» в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Нижний Новгород Александр Кержаков Николай Наумов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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23.04  14:00 Урал ... Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
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