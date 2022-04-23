Экс-президент «Локомотива» отметил работу Кержакова в «Нижнем Новгороде»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего поединка московской команды с «Нижним Новгородом».

Наумов сказал «Чемпионату», что у «железнодорожников» нет запаса прочности, но, если судить по последнему матчу с «Сочи», футболисты играют на азарте. Функционер отметил, что «Нижний Новгород» будет огрызаться и действовать на контратаках. Экс-президент «Локомотива» добавил, что ему очень нравится работа Александра Кержакова в нижегородской команде.

Напомним, что «Локомотив» сыграет сегодня с «Нижним Новгородом» в 16.30 по московскому времени.