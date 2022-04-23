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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Не впечатлён игрой Изидора и Кухты»

23 Апреля 2022 • 14:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Нижний Новгород
1.70 3.50 5.50
Через 1 ч. 20 мин.

Известный футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением об игре иностранных нападающих «Локомотива» Яне Кухте и Вильсоне Изидоре.

Ранее полузащитник «железнодорожников» Даниил Куликов заявил, что чех с французом впечатлили его больше, чем англичанин Тино Анджорин, покинувший команду в январе нынешнего года.   

«Лично меня никто из них не впечатляет. Играет же команда, а не Кухта с Изидором. Игра «Локомотива» сейчас не очень смотрится, и думаю, что выделять кого-то в этой ситуации неправильно», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Белоус считает, что «железнодорожникам» будет непросто одолеть «Нижний Новгород» в матче 26-го тура РПЛ, поскольку команда Александра Кержакова мотивирована бьётся сейчас за каждое очко.

Напомним, матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 23 апреля, на «РЖД Арене». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Белоус Ян Кухта Вильсон Изидор
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Идет 47 минута Урал 1:0 Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
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