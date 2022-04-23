Белоус: «Не впечатлён игрой Изидора и Кухты»

Известный футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением об игре иностранных нападающих «Локомотива» Яне Кухте и Вильсоне Изидоре.

Ранее полузащитник «железнодорожников» Даниил Куликов заявил, что чех с французом впечатлили его больше, чем англичанин Тино Анджорин, покинувший команду в январе нынешнего года.

«Лично меня никто из них не впечатляет. Играет же команда, а не Кухта с Изидором. Игра «Локомотива» сейчас не очень смотрится, и думаю, что выделять кого-то в этой ситуации неправильно», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Белоус считает, что «железнодорожникам» будет непросто одолеть «Нижний Новгород» в матче 26-го тура РПЛ, поскольку команда Александра Кержакова мотивирована бьётся сейчас за каждое очко.

Напомним, матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 23 апреля, на «РЖД Арене». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.