Защитник «Локомотива» Ротенберг заявил, что не собирается покидать команду

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, не выходивший на поле с конца 2018 года, заявил о желании выступать за команду.

В интервью «Чемпионату» игрок заявил, что не собирается завершать карьеру и еще сыграет за «Локомотив», когда восстановится от травмы.

Последний официальный матч 35-летний Ротенберг сыграл 5 декабря 2018 года во встрече против «Рубина». С тех пор различные травмы не давали футболисту выйти на поле.

Действующий контракт 35-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом этого года. В команду он пришел в 2016 году. Ранее Ротенберг защищал цвета «Химок», «Динамо» и «Ростова».

«Локомотив» после 26 туров набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Зенита» на выезде.