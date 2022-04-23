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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Локомотива» Ротенберг заявил, что не собирается покидать команду

23 Апреля 2022 • 19:45 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:1
Нижний Новгород
окончен

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, не выходивший на поле с конца 2018 года, заявил о желании выступать за команду.

В интервью «Чемпионату» игрок заявил, что не собирается завершать карьеру и еще сыграет за «Локомотив», когда восстановится от травмы.

Последний официальный матч 35-летний Ротенберг сыграл 5 декабря 2018 года во встрече против «Рубина». С тех пор различные травмы не давали футболисту выйти на поле.

Действующий контракт 35-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом этого года. В команду он пришел в 2016 году. Ранее Ротенберг защищал цвета «Химок», «Динамо» и «Ростова».

«Локомотив» после 26 туров набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Зенита» на выезде.


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Евро-Футбол.Ру,
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