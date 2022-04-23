Гелерме отказался дарить перчатки болельщику из-за проблем с экипировкой

Голкипер «Локомотива» Гилерме после матча 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) отказал болельщику подарить вратарские перчатки.

«Ой, сейчас проблема с перчатками, знаешь? Adidas не может отправить. Сейчас экономию сделали с перчатками», – сказал голкипер.

Гилерме впервые с ноября 2021 года вышел на поле в составе «Локомотива». Ранее он восстанавливался после операции на ноге.

«Локомотив» благодаря победе над «Нижним» набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Отставание от зоны еврокубков составляет три очка.

В текущем сезоне 36-летний Гилерме принял участие в 20 матчах во всех турнирах, пропустил 22 мяча и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.