Изидор прервал голевую серию в РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» победил «Нижний Новгород» (2:1), форвард хозяев Вильсон Изидор не смог отличиться впервые после перехода в команду.

Таким образом, голевая серия француза прервалась на шестом матче. Ранее он забивал «Химкам», ЦСКА, «Ахмату», «Спартаку», «Ростову» и «Сочи». В этих матчах нападающему удалось забить 7 голов, и он повторил достижение полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи. Турецкий футболист тоже забивал на протяжении шести матчей подряд, но забил на один гол больше.

21-летний француз перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. «Железнодорожники» заплатили за трансфер форварда 3 миллиона евро. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 2026 года.

«Локомотив» после 26 туров набрал 41 очко и поднялся на пятое место.