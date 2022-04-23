Бышовец озвучил главную проблему московского «Локомотива»

Известный экс-футболист, наставник и просто специалист Анатолий Бышовец поделился своим видением кризиса в московском «Локомотиве». Традиционно кубковая команда с треском вылетела из нынешнего розыгрыша Кубка России, но и в чемпионате дела также идут далеко не лучшим образом. Бышовец поделился своим мнением о причинах нестабильности в стане железнодорожников.

- В молодости состава сегодня кроются проблемы «Локомотива», - заявил Бышовец в интервью «РБ Спорт», комментируя итоги матча с «Нижним Новгородом», в котором москвичи вели со счетом 2:0, но пропустили мяч и усложнили себе жизнь в конце игры.