Осинькин: «Время работает на нас даже больше, чем на другие команды»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Треть чемпионата фактически позади. Как вы оцените проделанную работу с клубом в это время?

- Я так скажу, что нам надо было адаптироваться к скоростям, нам надо было адаптироваться к уровню игры соперников. Мы первые матчи проиграли, потом, я считаю, показали себя достаточно конкурентоспобной командой. Конечно, не было матчей, где бы мы легко выиграли, но и не было, где мы как-то проиграли без какой-то контригры. Мы во всех матчах, и даже с «Зенитом» в прошлом туре имели шансы на то, чтобы увезти очки. Мы готовимся к каждой команде на 100%, и сейчас я считаю, что время работает на нас даже больше, чем на другие команды, потому что они к уровню РПЛ адаптированы, а у нас этот процесс идет.