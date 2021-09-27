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Премьер-лига

Кирьяков: «Если Захаряна позовут в Европу, надо сразу же уезжать»

27 Сентября 2021 • 16:24 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
1.77 3.77 4.70
02.10 16:30

Бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков высказался по поводу возможного перехода полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в Европу. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона».

Кирьяков сказал, что если Захарян получит предложение от европейского клуба, то нужно сразу его принимать. Он добавил, что переход в Европу будет способствовать росту футболисту, в то время как в чемпионате России игроки не прогрессируют, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Захаряна девять матчей в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Кирьяков Арсен Захарян
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