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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Нам было невероятно тяжело весь первый тайм, особенно до гола»

02 Октября 2021 • 19:43 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил силу московского «Динамо» после выездной победы со счётом 1:0.

- У «Динамо самая интенсивная игра в РПЛ. Нам было невероятно тяжело весь первый тайм, особенно до гола, - заявил наставник самарцев на пресс-конференции.

Он добавил, что результативная контратака, которую завершил Роман Ежов положительно для «Крыльев» сказалась на ходе игры. После этого новичкам РПЛ было все легче и легче играть.

Также Осинькин отметил, что данный матч был «на три результата».

После 10 туров «Крылья Советов» делят девятое место со «Спартаком», набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Игорь Осинькин
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