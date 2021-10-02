Осинькин: «Нам было невероятно тяжело весь первый тайм, особенно до гола»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил силу московского «Динамо» после выездной победы со счётом 1:0.

- У «Динамо самая интенсивная игра в РПЛ. Нам было невероятно тяжело весь первый тайм, особенно до гола, - заявил наставник самарцев на пресс-конференции.

Он добавил, что результативная контратака, которую завершил Роман Ежов положительно для «Крыльев» сказалась на ходе игры. После этого новичкам РПЛ было все легче и легче играть.

Также Осинькин отметил, что данный матч был «на три результата».

После 10 туров «Крылья Советов» делят девятое место со «Спартаком», набрав 13 очков.