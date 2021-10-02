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Ежов: «Три голевых момента быо, я рад, что забил хотя бы один»

02 Октября 2021 • 18:51 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Крылья Советов» (0:1) Роман Ежов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было три голевых момента у вас сегодня. Почему получилось забить только один раз?

- Да, вы правы. Три голевых момента было. Я рад, что забил хотя бы один, потому что это принесло победу команде. Если бы не удалось добиться положительного результата, тогда я, может быть, сильно расстроился. Так все равно есть чувство недосказанности, но как бывает, в следующий раз придется все забивать.

- Три матча на выезде. Сказывается ли усталость сегодня в конце матча, например?

- Вообще тяжелое поле какое-то получилось. Может быть, уже такая погода такая, из-за этого такое вязкое поле, забиваются ноги. В принципе, просто кубковые матчи добавились, и уже большая нагрузка идет в это время года, поэтому усталость, конечно, присутствовала.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Роман Ежов
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