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Премьер-лига

Зиньковский: «Мы все ждём, когда Дзюба захочет вернуться в следующий раз»

27 Сентября 2021 • 21:37 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
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02.10 16:30

Игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в эфире канала «Матч Премьер» оценил форму Артёма Дзюбы.

- Все живьем увидели игру Артёма Дзюбы, который так себя отцепил от сборной. Он действительно не в очень хорошей форме? Как тебе показалось?

- Я бы так не сказал, гол плюс пенальти. Я думаю, он сам показал в этом матче и предыдущих, что он  в хорошей форме. Это его решение, прав он или не прав. Мы все ждем, когда он захочет вернуться в следующий раз. Артём показал, что он в хорошей форме.

- Показалось, что ты довольно легко забил гол. Ты сместился в центр, прошел Далера Кузяева. Ты ожидал, что сможешь пробить беспрепятственно?

- То, что я убрал, получилось легко убрать его в левую сторону. Не ждал, что так получится. Он там вроде поскользнулся. Получилось, что он неудобно поставил левую ногу. Был момент пробить, я пробил. Так получилось, что наш игрок и защитник загородили видимость вратарю Крицюку в момент удара. На повторе видно.

- Ты чаще остальных игроков Премьер-лиги идешь в обыгрыш один в один. Ты эту свободу так от тренера пользуешься или как?

- В том числе да. Стараемся играть через фланги, больше комбинировать и выводить на фланги. Там уже обыгрыш. От меня и других футболистов зависит. У нас быстрые игроки атаки, это как наша визитная карточка, и моя в том числе.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Артём Дзюба Антон Зиньковский
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