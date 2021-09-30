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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Посмотрим, в какой форме будет Шунин, вопрос открыт»

30 Сентября 2021 • 13:37 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
1.77 3.77 4.70
02.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» оценил состояние отдельных игроков.

- Что у «Динамо» по травмированным, каково состояние Антона Шунина?

- Антон Шунин тренировался в общей группе в понедельник. Сегодня и завтра он также будет тренироваться. Посмотрим, в какой форме он будет. Сейчас так же вопрос открыт. Кто точно не сможет принять участие в матче, это Даниил Лесовой и Диего Лаксальт.

- В какой форме сейчас находятся нападающие Грулёв и Тюкавин? Кому отдадите предпочтение в игре?

- Как вы знаете, оба игрока молодые и с высоким потенциалом. Если говорить об их индивидуальных качествах, то мы знаем, что Вячеслав Грулёв - это игрок крупный, фактурный, поэтому это его основные черты. Костя Тюкавин - несколько иной игрок, который постоянно терзает оборону соперника своими подключениями в глубину, постоянными передвижениями. Пока у нас не принято окончательного решения, кто у нас выйдет в стартовом составе против Самары, но мы рады, что у нас в составе есть два таких разноплановых нападающих.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Сандро Шварц
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