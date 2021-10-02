Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке десятого тура РПЛ между столичным «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

«Прогноз: 2:0. Делаю выбор в пользу хозяев, которые поубедительнее в обороне и в целом превосходят соперника по составу», - передает слова аналитика Sportbox.

Поединок состоится сегодня, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата России, а самарцы идут 11-ми.