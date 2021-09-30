Шварц: «Основной конкурент «Зенита» - это они сами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» ответил на вопросы от потенциальных дисквалификациях подопечных и о «Зените».

- В матче с «Крыльями Советов» на желтых карточках Варела и Шиманьски. Последний уже пропустил игру со «Спартаком» по той же причине в прошлом году. Будете ли им говорить, чтобы они это держали в голове?

- Как вы думаете, как я могу подойти к игрокам и сказать: «Имей в виду, что у тебя три карточки»? Для меня важно, что наши игроки, которые выйдут в эту субботу против Самары, полностью отдавались, играли на 100%, вступали в единоборства. Другой вопрос, что не стоит допускать каких-то глупых нарушений. Сейчас мы исключительно сконцентрированы на предстоящем матче против «Крыльев», где выйдет самый что ни есть боевой состав. Игра со «Спартаком» через две недели - это то, о чем мы будем думать после встречи с Самарой. Поэтому сейчас мы ждем исключительно полной самоотдачи от игроков, которые выйдут, не беря в учет количество желтых карточек.

- Как построите работу во время этой паузы? Она будет такой же, как в сентябре? Контрольный матч или другое?

- В субботу после встречи с Самарой я готов ответить на вопросы о подготовке во время паузы на матчи сборных и подготовке к «Спартаку». Но сейчас в нашей голове только матч против Самары. Это игра, где мы намерены только победить, взять три очка и после 10 туров закончить этот отрезок чемпионата с 22 очками в нашем багаже. Сейчас мы полностью сфокусированы на двух предстоящих тренировках до встречи с Самарой. Мы должны аккумулировать всю энергию, выступить единым кулаком и подготовиться к этой игре.

- С чем связано то, что вы практически никогда не делаете замены до 60-й минуты? Даже если на тот момент игра идет неудачно для «Динамо»? Означает ли это, что вы верите в тот состав, которому доверились?

- Я абсолютно доверяю всем. Мы принимаем решение по стартовому составу до игры. Футболисты, которые выходят на замену, абсолютно не отличаются ни статусом, ни степенью доверия, которое у меня есть к ним.

Если мы, к примеру, возьмем матч с «Сочи», то ход матча заставлял нас принимать несколько другие замены. Как вы знаете, мы поменяли Захаряна, у нас на 60-й минуте вышел Евгеньев, и мы сыграли в три центральных защитника. Для нас нет единого рецепта или времени, когда мы меняем игроков. Мы смотрим на ход игры. Для нас важно делать своевременные замены.

- Многие сейчас называют «Динамо» главным преследователем «Зенита» в чемпионате. Согласны ли вы с этим высказыванием? Или оно, наоборот, расхолаживает игроков или излишне давит?

- Я считаю, что основной конкурент «Зенита» - это они сами. Эта команда обладает игроками с высоким мастерством. Если брать на прошлой неделе, когда был 11-метровый удар, и они завершили встречу победой. То есть, если только не будут встречаться матчи, когда они не будут отдавать инициативу сопернику, во всех остальных случаях исключительно «Зенит» может быть конкурентом самому себе.

Что касается нас, то мы должны оставаться верны себе и оставаться на том пути, который мы выбрали, полностью готовиться к встрече, пытаться закончить ее победой, взять три очка и быть постоянно в тонусе.